Суд над Ефремовым будет проходить в Луганской области, заявил Луценко

Суд над бывшим народным депутатом от Партии регионов Александром Ефремовым будет проходить в Луганской области.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции в Краматорске во вторник 27 декабря, сообщает "Укринформ".

"Думаю, в ближайшее время Ефремов завершит ознакомление с материалами досудебного следствия и после этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой вероятностью могу сказать, что это будет Луганская область. Это будет и политически, и юридически правильно. По месту совершения преступления и именно там, где идеологи сепаратизма открыли двери войне", - сказал Луценко.

Как сообщалось, Ефремову выдвинуты подозрения в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и в пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ими и воспрепятствование нормальной деятельности учреждений (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Бывший депутат подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), в организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), а также в государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Cсылки по теме: