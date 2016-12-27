В ходе декоммунизации переименовали тысячу населённых пунктов и 51 тысячу улиц

Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов в ходе декоммунизации. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.

Такие подсчеты обнародовал во вторник, 27 декабря, Институт национальной памяти.

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости", - прокомментировал итоги года директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Но декоммунизация не завершена. Не только потому, что остались в публичном пространстве памятники вождям тоталитарного режима даже в столице и кое-где еще продолжаются обсуждения относительно новых названий. Самое важное - должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинцев", - подчеркивает Вятрович.

Напомним, 21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине.

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