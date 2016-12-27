 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В ходе декоммунизации переименовали тысячу населённых пунктов и 51 тысячу улиц

время публикации: 13:04
последнее обновление: 13:34
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В ходе декоммунизации переименовали тысячу населённых пунктов и 51 тысячу улиц

Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов в ходе декоммунизации. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.

Такие подсчеты обнародовал во вторник, 27 декабря, Институт национальной памяти.


"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости", - прокомментировал итоги года директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Но декоммунизация не завершена. Не только потому, что остались в публичном пространстве памятники вождям тоталитарного режима даже в столице и кое-где еще продолжаются обсуждения относительно новых названий. Самое важное - должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинцев", - подчеркивает Вятрович.

Напомним, 21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине.

facebook

Cсылки по теме:

В Киеве появилась улица Параджанова
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

В аэропортах Украины больше не будет русского языка
// NEWSru.ua // Украина // 17 октября 2016 г.

Киевскому политеху присвоили имя Сикорского
// NEWSru.ua // Украина // 26 августа 2016 г.

В Киеве официально появился проспект Бандеры
// NEWSru.ua // Украина // 9 августа 2016 г.

Нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий
// NEWSru.ua // Украина // 14 июля 2016 г.

В Житомире "строители социализма" подрались с поклонниками Шухевича
// NEWSru.ua // Украина // 30 июня 2016 г.

На Одесчине подрались из-за Ленина
// NEWSru.ua // Украина // 25 апреля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:40
 Украина выполнила домашнее задание по меморандуму с МВФ, считает Кубив
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 14:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016