Нацполиция расследует возможную фальсификацию конкурса на главу Николаевской ОГА

Главное следственное управление Нацполиции начало досудебное расследование возможной фальсификации конкурса на должность главы Николаевской облгосадминистрации, в котором победил нардеп от БПП Алексей Савченко.

Об этом говорится в ответе Нацполции на запрос Центра противодействия коррупции.

"Информируем, что в исполнение решения Печерского райсуда Киева от 24.11.2016 №757 / 56760/16-к 08.12.2016 Главным следственным управлением Нацполиции по факту несанкционированного вмешательства Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в работу системы тестирования кандидатов на занятие вакантной должности председателя Николаевской ОГА открыто уголовное производство ", - говорится в ответе.

Производство открыто по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Ранее ЦПК отправлял заявление о преступлении, поскольку, по их мнению, результаты тестового задания Савченко могли быть сфальсифицированы.

В Нацполиции начали досудебное расследование только после того, как ЦПК пожаловался на бездействие правоохранителей в суд и выиграл его, отмечают в Центре.

Напомним, 6 октября президент Петр Порошенко назначил на должность председателя Николаевской ОГА народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Савченко.

Рекомендовала Савченко на должность комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы по результатам конкурса.

Журналисты программы "Схемы" показали, что во время конкурса Савченко допустил многочисленные орфографические ошибки в письменной презентации, а 40 тестовых заданий сдал за рекордную скорость - 6 минут и 4 секунды, в то время как его конкуренту понадобилось на это 32 минуты.

Самые высокие баллы Савченко получил от таких членов комиссии: представительницы президента Натальи Анненковой, главы Национального агентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко, председателя НАПК Натальи Корчак, председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, заместителя директора Института законодательства Верховной Рады Украины Артема Янчука, и от представительницы Профсоюза работников госучреждений Татьяны Никитиной.

После новостей об уровне грамотности нового главы комиссия по вопросам госслужбы перестала допускать журналистов "Схем" к съемкам в течении конкурсов.

Кроме того, комиссия не публикует результаты письменного тестирования кандидатов на государственные должности, а объявляет только общий балл по итогам трех этапов конкурса.

Так же члены комиссии не обнародовали количество баллов, выставленных каждому кандидату по результатам всех этапов конкурса и финального голосования.

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