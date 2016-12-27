Зона АТО: большинство обстрелов – на Светлодарской дуге и в Широкино

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий за сутки двое наших бойцов получили ранения, погибших нет. Еще двое попали в плен", - сказал он на брифинге во вторник, 27 декабря, в Киеве.

Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса



Мотузяник проинформировал, что боевики продолжают нарушать договоренности о полном прекращении огня с 24 декабря, также продолжают применять тяжелое вооружение.

На луганском направлении зафиксирована одна вооруженная провокация – противник обстрелял из подствольного гранатомета позиции сил АТО в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении большинство обстрелов со стороны оккупантов пришлись на Светлодарскую дугу, противник применил гранатометы и стрелковое оружие. После 21.00 - минометы. Кроме того, по одной вооруженной провокации зафиксировано в Зайцево, Опытном, две провокации в Авдеевке.

Всего на донецком направлении за сутки зафиксировано 12 обстрелов, один из них – с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Широкино боевики применили весь спектр вооружения, кроме реактивной артиллерии, за сутки по позициям сил АТО было выпущено 100 минометных и 20 артиллерийских снарядов, трижды стреляли из танка и бронетехники. Кроме того, обстреливали Марьинку, Новотроицкое, Павлополь. В Талаковке боевики выпустили 10 минометных мин.

Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 24 обстрела, 10 из них с применением тяжелого вооружения.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, передает УНИАН.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", – подчеркнул Турчинов.

"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", – заявил Турчинов.

В связи с этим он подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".

"И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе", – подчеркнул Турчинов.

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