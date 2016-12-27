Бизнесмен пытался дать взятку главе поселкового совета в Донецкой области

Полиция Донецкой областизадержала бизнесмена за попытку дать взятку главе одного из поселковых советов региона.

Как сообщает пресс-служба полиции, между поселковым советом и коммерческой структурой был заключен договор на выполнение работ по реконструкции водопроводных скважин в одном из населенных пунктов.

"С целью завладения бюджетными средствами в размере 1,4 миллиона гривен представитель коммерческой структуры предложил председателю поселкового совета 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. За данную сумму председатель поселкового совета должен был подписать акты выполненных работ, в которых будут указаны фиктивные данные по объему их выполнения", - сказано в нем.

26 декабря оперативники управления защиты экономики в Донецкой области и следователи областной полиции задержали предпринимателя во время передачи части взятки в размере 15 тысяч гривен.

Следователи следственного управления Национальной полиции в Донецкой области открыли уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал электронную петицию об отмене денежного залога для коррупционеров.

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