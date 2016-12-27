За время оккупации в порты Крыма зашло 652 иностранных судна - Госпогранслужба

652 иностранных судна зафиксировали в портах оккупированного Крыма, а также общее уменьшение пассажиропотока на административной границе с аннексированным полуостровом.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. В ведомственную базу отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких судах", - отметил он.

По его словам, благодаря изменениям законодательства созданы предпосылки для задержания таких судов-нарушителей и их грузов.

"Последний пример – задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky Moon (флаг Танзании), следовавший из Севастополя в молдавский порт. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия", - сообщил Назаренко.

Также он добавил, что в Госпогранслужбе Украины фиксируют общее снижение пассажиропотока на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд членам экипажей иностранных морских судов, которые незаконно осуществляют коммерческие рейсы с заходом в порты оккупированного Крыма.

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