 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

За время оккупации в порты Крыма зашло 652 иностранных судна - Госпогранслужба
время публикации: 16:36
последнее обновление: 17:25
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

За время оккупации в порты Крыма зашло 652 иностранных судна

652 иностранных судна зафиксировали в портах оккупированного Крыма, а также общее уменьшение пассажиропотока на административной границе с аннексированным полуостровом.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. В ведомственную базу отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких судах", - отметил он.

По его словам, благодаря изменениям законодательства созданы предпосылки для задержания таких судов-нарушителей и их грузов.

"Последний пример – задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky Moon (флаг Танзании), следовавший из Севастополя в молдавский порт. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия", - сообщил Назаренко.

Также он добавил, что в Госпогранслужбе Украины фиксируют общее снижение пассажиропотока на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд членам экипажей иностранных морских судов, которые незаконно осуществляют коммерческие рейсы с заходом в порты оккупированного Крыма.

facebook

Cсылки по теме:

Украина задержала судно с сирийцами, которое заходило в Крым
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.

За рейсы в оккупированный Крым в Одессе заочно арестован российский паром
// NEWSru.ua // Украина // 7 ноября 2016 г.

InformNapalm сообщает, что в оккупированный Крым прибыл секретный военный груз из Сирии
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2016 г.

Посетившим оккупированный Крым французским депутатам запретили въезд в Украину – СБУ
// NEWSru.ua // Украина // 30 июля 2015 г.

За заход в Крым арестовано украинское рыболовецкое судно
// NEWSru.ua // Украина // 3 июля 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:27
 Гройсман: ежегодно на пожарах погибает почти 2 тысячи человек
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 17:27

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016