За время оккупации в порты Крыма зашло 652 иностранных судна - Госпогранслужба

652 иностранных судна зафиксировали в портах оккупированного Крыма, а также общее уменьшение пассажиропотока на административной границе с аннексированным полуостровом.
Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.
"Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. В ведомственную базу отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких судах", - отметил он.
По его словам, благодаря изменениям законодательства созданы предпосылки для задержания таких судов-нарушителей и их грузов.
"Последний пример – задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky Moon (флаг Танзании), следовавший из Севастополя в молдавский порт. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия", - сообщил Назаренко.
Также он добавил, что в Госпогранслужбе Украины фиксируют общее снижение пассажиропотока на административной границе с оккупированным Россией Крымом.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд членам экипажей иностранных морских судов, которые незаконно осуществляют коммерческие рейсы с заходом в порты оккупированного Крыма.
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