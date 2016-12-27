Боевики потребовали от Украины в обмен на 47 заложников 690 задержанных

Группировки "ДНР" и "ЛНР" на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан.

Об этом заявила "уполномоченный ДНР по правам человека" Дарья Морозова, сообщает подконтрольный пророссийским сепаратистам ресурс "Донецкое агентство новостей".

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек – это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, для "ДНР" это цифра "494 на 41" и "196 на 6" - для "ЛНР", - заявила Морозова.

В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

Напомним, украинская сторона отдает 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано). Между тем, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников.

Женщины, освобожденные боевиками сегодня - Преснякова и Сворак - не принимали участия в боевых действиях, хотя ранее нардеп Савченко аппелировала к солдатским матерям, организовывая акции протеста, включая голодовку, возле стен Администрации президента Украины, называя своей целью ускорить процесс освобождения захваченных террористами в плен украинских граждан.

Добавим, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов ради освобождения пленных выдвинули боевикам ультиматум, пригрозив блокадой: "Если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или не состоится обмен, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий". "Мы перекроем снабжение любой контрабанды как туда, так и назад", - сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский. 26 декабря ветераны АТО и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Украинская власть не поддержала такую инициативу и раскритиковала ее. "Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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