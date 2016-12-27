На границе с Польшей в очередях - 1345 автомобилей

В очередях перед пунктами пропуска на границе Украины с Польшей во вторник, 27 декабря, по состоянию на 8.00 стоят 1345 автомобилей. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.
"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 8.00 27.12.16 г. Республика Польша: "Рава-Русская" - 300, "Краковец" - 300 (дополнительная - 50 л/а), "Шегини" - 250, "Смильница" - 200, "Угринов" - 100, "Грушев" - 60, "Ягодин авто" - 40, "Устилуг" - 45", - говорится в сообщении.
Очереди в словацком, венгерском, румынском и молдавском направлениях отсутствуют.
Вчера утром на украинско-польской границе очередей не было.
Ранее стало известно, что на украинско-польской границе откроют ещё 4 пункта пропуска.
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