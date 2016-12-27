На лечении за границей находятся 12 раненных военных

На лечении за границей находятся 12 военнослужащих, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сегодня, 27 декабяр, на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 89 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения в зоне АТО.
Вместе с тем, 12 бойцов, получивших ранения в зоне АТО, лечатся за границей: шестеро - в Германии и по два - в США, Латвии и Италии.
Кроме того, спикер добавил, что 49 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. С начала года, по данным представителя Минобороны, реабилитационное лечение прошли 1116 военнослужащих ВСУ.
Напомним, 2 декабря президент назначил уполномоченного по реабилитации раненных участников АТО.
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