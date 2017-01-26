Блокада ОРДЛО: прокуратура открыла производство

Прокуратура открыла производство по факту блокирования дороги в Луганской области.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

По ее словам, на 41-м километре перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч 1 ст. 279 Уголовного кодекса, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3-х лет", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сейчас заблокирован один участок железной дороги Луганск -Лисичанск - Попасная возле отрезка Горное - Золотое.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура.

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