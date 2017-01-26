Аваков задекларировал свыше 466 тыс грн зарплаты за 2016 год

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию за 2016 год. Согласно документу, в прошлом году он получил более 466 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, Аваков получил дивиденды по решению общего собрания Avitalia s.r.l. от 14.10.2016, которые не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году – 148 423 евро.

Жена Авакова Инна получила за прошлый год 289 тысяч гривен зарплаты и боеле 13 тысяч гривен дохода от продажи акций.

На банковских счетах у Авакова - боле 950 тысяч гривен и 175 тыс. долл. Кроме того, 200 тысяч грн вложены Аваковым в банковские драгоценные металлы.

Наличными Аваков имеет 15 тыс. гривен, почти 13 тысяч долларов и 65 тысяч евро.

На счетах у Инны Аваковой лежит более миллиона гривен, более 200 тысяч долларв и 3,5 тысячи евро. Наличными у нее насчитывается 40 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 21 тысяча евро.

"Жена продала принадлежащие ей акции на сумму 13,156 тыс. грн и дарственной подарила сыну акции АО "Инвестор" номинальной стоимостью не более 210 грн. В итальянской компании, принадлежащей мне – Avitalia s.r.l., в которой мои интересы, согласно закону, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат – по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia s.r.l. На 31.12.16 и по сей день – объявлен уставный фонд каждой из этих компаний – 10000 долл. – еще не оплаченный и созданные компании пока не ведут деятельности", - написал Аваков в Facebook.

"Изменения коснулись наличности и банковских счетов – я закрыл счета в "Альфа-банке", увеличил присутствие в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке". Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше. Наверное разбились", - отмечает Аваков.

Ранее сообщалось, что Аваков задекларировал большую коллекцию вина, в том числе старинного. В частности, нынешний глава МВД имеет коллекцию вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 760 бутылок. Он также указал перечень коллекционных вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 года и 1986 годов, Chаteau Pеtrus 2000. В винной коллекции Авакова есть бутылки Chateau Mouton-Rotschild 1945 и 1955 годов.

Также в собственности Авакова есть старинная коллекция медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков и коллекция произведений изобразительного искусства.

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