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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Заседание по делу "АТОшника" Церцвадзе перенесли
время публикации: 14:44
последнее обновление: 15:17
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Заседание по делу атошника Церцвадзе перенесли

Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу Гии Церцвадзе, который воевал добровольцем в АТО, поскольку не получил материалов дела от суда первой инстанции. Об этом сообщила адвокат Церцвадзе Ксения Проконова, передает "Украинская правда".

"Сегодня перенесли судебное заседание из-за того, что Соломенский суд, принимавший решение о временном аресте, не передал материалы в апелляционную инстанцию", - сообщила она.

"Вообще такая бюрократическая возможность есть. Обычно это делается для того, чтобы такие резонансные дела рассматривались дальше без журналистов. Я думаю, что в этом есть чья-то политическая воля", - прокомментировала Проконова.

По словам адвоката, заседание перенесли на 3 февраля.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению якобы в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Также против экстрадиции Церцвадзе высказались генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Евгений Енин.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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