Заседание по делу "АТОшника" Церцвадзе перенесли

Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу Гии Церцвадзе, который воевал добровольцем в АТО, поскольку не получил материалов дела от суда первой инстанции. Об этом сообщила адвокат Церцвадзе Ксения Проконова, передает "Украинская правда".
"Сегодня перенесли судебное заседание из-за того, что Соломенский суд, принимавший решение о временном аресте, не передал материалы в апелляционную инстанцию", - сообщила она.
"Вообще такая бюрократическая возможность есть. Обычно это делается для того, чтобы такие резонансные дела рассматривались дальше без журналистов. Я думаю, что в этом есть чья-то политическая воля", - прокомментировала Проконова.
По словам адвоката, заседание перенесли на 3 февраля.
Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.
Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению якобы в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.
Также против экстрадиции Церцвадзе высказались генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Евгений Енин.
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