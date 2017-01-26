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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Ужгородский вице-мэр говорит, что деньги не брал и не сбегал
время публикации: 14:19
последнее обновление: 14:41
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Заместитель городского главы Ужгорода Иштван Цап заявляет, что не вымогал деньги и находится в Украине

Заместитель городского главы Ужгорода Иштван Цап заявляет, что не вымогал деньги и находится в Украине. Об этом он пишет в Facbeook 26 января после появления новости о том, что Цап мог сбежать в Венгрию или другую страну.

"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", – заявил заместитель руководителя Ужгорода.

Цап пообещал рассказать все желающим из правоохранительных органов.

"Никаких денег не брал", – заявил чиновник.

"В Киеве на нечищенном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон – некоторое время связь осложнена из-за этого. Без сенсаций", – добавил он.

Как сообщалось, 25 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первого заместителя городского главы Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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