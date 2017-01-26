За рации для террористов ответит водитель фуры из фонда Ахметова

Арестован житель оккупированного Донецка, который пытался в фуре гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова "Поможем" перевезти на временно оккупированную территорию радиостанции для российско-террористических войск.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"20 января сотрудники спецподразделения "Фантом" ГФС Украины вместе с работниками СБУ в районе проведения АТО на КПВВ "Новотроицкое" в палетниках прицепов транспортных средств марки "DAF", которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Поможем", обнаружили запрещенные для перевозки предметы. А именно: радиостанции и составляющие к ним. Как установили блюстители порядка, водитель автомобиля, 36-летний житель города Донецка пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донбасса, чтобы в последующем передать представителям террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.
Как отмечается, суд поддержал ходатайство областной прокуратуры и арестовал водителя сроком на 60 суток. Теперь он находится в СИЗО.
Действия водителя квалифицированы по части 1 статьи 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).
Продолжается досудебное расследование.
При этом волонтер Роман Синицин, которой первым и предал огласке данную информацию, сомневается в том, что сотрудник фонда переправлял рации в Донецк по собственной инициативе.
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