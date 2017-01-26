 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В МИД обеспокоены, что Трамп захочет исключить Киев из переговоров по Донбасу
время публикации: 08:57
последнее обновление: 08:57
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой, может исключить Киев из переговоров по Донбассу. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в интервью Reuters, пишет Украинская правда.

Она отметила, что Украина должна иметь право голоса в любой сделке, заключенной между Россией и Соединенными Штатами, направленной на прекращение насилия в восточной части Украины.

"Потому что мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать", - заявила Зеркаль.

Она также сказала, что не верит в "джентльменские соглашения" больше, отметив, что Россия нарушила условия Будапештского меморандума, согласно которому Украина, Беларусь и Казахстан отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

Зеркаль повторила призыв президента Петра Порошенко к Западу сохранить санкции против России. По ее словам, это единственный инструмент, с помощью которого можно сдерживать российского президента Владимира Путина.

Как известно, 15 января в интервью немецкой газете Bild и британской The Times Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении Москвы, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала.

facebook

Cсылки по теме:

Команда Трампа обнародовала свою программу на ближайшие четыре года
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.

Посол Украины в США пообщался с президентом Трампом "в позитивном ключе"
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.

Трамп принял присягу и стал президентом США. Заявил, что возвращает власть народу
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2017 г.

Newsweek. Искусство сделки: как Трампу следует обращаться с Россией и Украиной
// NEWSru.ua // Пресса // 20 января 2017 г.

The Wall Street Journal. Президент Украины уверен, что связи его страны с США сохранятся
// NEWSru.ua // Пресса // 19 января 2017 г.

Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале и призвал США "быть великими снова"
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

Обама назвал вторжение РФ в Крым и на Донбасс кульминацией антиамериканизма Путина
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

Порошенко говорит, что договорился о встрече с Трампом
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

Порошенко и Байден надеются, что новая администрация Белого дома продолжит поддерживать Украину
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.

Трамп допустил снятие санкций с РФ при условии сокращения ядерных арсеналов
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 26 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017