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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Сущенко в СИЗО не разрешают читать украинскую прессу

время публикации: 13:48
последнее обновление: 14:20
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Сущенко в СИЗО не разрешают читать украинскую прессу

Незаконно задержанный в РФ журналист Укринформа Роман Сущенко не получает украинской прессы несмотря на то, что она представлена в подписном каталоге печатных СМИ в "Лефортово" и он оформил на нее заказ. Об этом журналист написал своим родным, пишет Укринформ.

По словам Сущенко, он заказал как российские издания, так и одно украинское - "Зеркало недели" на русском языке, которое можно выписать по предоплате. Однако не получил ни одного номера в прошлом году.

"Арестанты могут подписаться на это издание, но вот получить его никак не могут", - написал Сущенко.

Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту Укринформа Роману Сущенко еще на три месяца - до 30 апреля 2016 года.

Напомним, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Романа Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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