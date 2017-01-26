Сущенко в СИЗО не разрешают читать украинскую прессу

Незаконно задержанный в РФ журналист Укринформа Роман Сущенко не получает украинской прессы несмотря на то, что она представлена в подписном каталоге печатных СМИ в "Лефортово" и он оформил на нее заказ. Об этом журналист написал своим родным, пишет Укринформ.

По словам Сущенко, он заказал как российские издания, так и одно украинское - "Зеркало недели" на русском языке, которое можно выписать по предоплате. Однако не получил ни одного номера в прошлом году.

"Арестанты могут подписаться на это издание, но вот получить его никак не могут", - написал Сущенко.

Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту Укринформа Роману Сущенко еще на три месяца - до 30 апреля 2016 года.

Напомним, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Романа Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

Cсылки по теме: