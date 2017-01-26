Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб

|
В течение сегодняшнего дня в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке страны боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных.
Один военнослужащий ВСУ погиб, сообщили в четверг 26 января в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения", - отметили в пресс-центре.
В штабе проинформировали, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров российско-террористические войска вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел и танк. По Новотроицкому – снайпер.
На Луганском направлении по Новозвановке боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону позиций сил АТО 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.
На Донецком направлении террористы использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Авдеевки. С гранатометов различных систем - Новозвановку и снова Авдеевку, передали в штабе.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны были ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
|
Cсылки по теме:
Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.
Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.
Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.