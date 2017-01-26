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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб
время публикации: 18:28
последнее обновление: 18:44
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В течение сегодняшнего дня в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке страны боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных
На Донецком направлении террористы использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Авдеевки

В течение сегодняшнего дня в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке страны боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных.

Один военнослужащий ВСУ погиб, сообщили в четверг 26 января в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения", - отметили в пресс-центре.

В штабе проинформировали, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров российско-террористические войска вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел и танк. По Новотроицкому – снайпер.

На Луганском направлении по Новозвановке боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону позиций сил АТО 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении террористы использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Авдеевки. С гранатометов различных систем - Новозвановку и снова Авдеевку, передали в штабе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны были ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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