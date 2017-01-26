Ветераны АТО и нардепы заблокировали ещё одну железнодорожную станцию на Луганщине – Светланово

Ветераны АТО и народные депутаты, блокирующие железную дорогу в Луганской области, заблокировали еще одну станцию – Светланово, сообщает "штаб блокады торговли с оккупантами".

"Мы открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами. Это станция Светланово. Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии столкновения с российскими оккупантами", - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook в четверг 26 января.

В штабе указали, что большую часть времени они тратят на инженерное обустройство местности.

"Продолжение следует", - предупреждают организаторы акции.

В свою очередь, народный депутат Семен Семенченко на странице в Facebook прокомментировал этот шаг: "Ветераны войны за независимость ответили на угрозы силового противостояния и открытия уголовных дел расширением географии блокады".

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сейчас заблокирован один участок железной дороги Луганск -Лисичанск - Попасная возле отрезка Горное - Золотое.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура.

Затем прокуратура открыла производство по факту блокирования дороги в Луганской области. Пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыковазаявила, что на 41-м километре перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч 1 ст. 279 Уголовного кодекса, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3-х лет", - сообщили в прокуратуре.

Глава СБУ Василий Грицак негативно расценил действия народных депутатов, заблокировавших часть железной дороги в Луганской области, призывал их действовать законными методами.

Акцию ветеранов АТО по блокированию торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, раскритиковал и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его словам, протестующие в Луганской области заблокировали предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны, и акция угрожает энергетической безопасности всей страны.

Кроме того, Грицак заявил, что Государственная фискальная служба (ГФС) станет основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" ОРДЛО, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

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