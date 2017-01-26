Синоптики предупреждают об усилении морозов

Сегодня в Украине значительно похолодает. Холоднее всего днем будет на севере – до -13 С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В Киеве облачно с прояснениями, днем -7 С. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.
Во Львове 26 января без осадков, днем -7 С. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем -5 С. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Виннице облачно с прояснениями. Температура днем до -10 С. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам обещают переменную облачность. Температура днем -4 С, ветер северный, до 7.6 м/с.
В Харькове ясно, температура днем -11 С. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Днипре прогнозируют облачность с прояснениями. Температура днем -9 С. Ветер северный, свежий.
В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем -6 С. Ветер северный, до 5.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4 С. Ветер северный и северо-западный, до 7.1 м/с.
В Краматорске пасмурно, температура днем -8 С, ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Северодонецке - снег, пасмурно. Температура днем -7 С. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.
Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
|
Cсылки по теме:
Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в начале недели
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.
Синоптики предупреждают о тумане. Аэропорты работают
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
На Львовщине без света остались 20 посёлков. Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Заторов, вызванных непогодой, больше нет, сообщают спасатели
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
На Закарпатье сошли 2 снежные лавины. Спасатели отбуксировали 50 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.