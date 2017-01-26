Синоптики предупреждают об усилении морозов

Сегодня в Украине значительно похолодает. Холоднее всего днем будет на севере – до -13 С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Киеве облачно с прояснениями, днем -7 С. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

Во Львове 26 января без осадков, днем -7 С. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем -5 С. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Виннице облачно с прояснениями. Температура днем до -10 С. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам обещают переменную облачность. Температура днем -4 С, ветер северный, до 7.6 м/с.

В Харькове ясно, температура днем -11 С. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Днипре прогнозируют облачность с прояснениями. Температура днем -9 С. Ветер северный, свежий.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем -6 С. Ветер северный, до 5.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4 С. Ветер северный и северо-западный, до 7.1 м/с.

В Краматорске пасмурно, температура днем -8 С, ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Северодонецке - снег, пасмурно. Температура днем -7 С. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

Cсылки по теме: