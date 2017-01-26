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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Комитет избирателей составил рейтинг эффективности лидеров фракций
время публикации: 08:11
последнее обновление: 08:12
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Комитет избирателей Украины составил рейтинг, в котором показал самых неэффективных лидеров парламентских фракций, сообщает "Апостроф".

Как отмечается в описании, рейтинг был составлен на основе следующих критериев: посещаемость заседаний парламента и комитета, участие в голосованиях, успешность законопроектов и правок, качество законопроектов.

"Среди лидеров фракций лучше всего посещали заседания парламента Максим Бурбак и Юрий Бойко. У них 95% посещенных заседаний по данным электронной системы. Относительно комитетов Рады, то их лучше всего посещали Максим Бурбак (94% посещенных заседаний), Олег Березюк (77%) и Игорь Грынив (50%). Худшие показатели посещаемости комитетов у Юлии Тимошенко и Юрия Бойко: 12% и 11% соответственно", - говорится в сообщении.

Тимошенко пропустила половину голосований в Раде. Из 7 196 голосований лидер "Батькивщины" отсутствовала при 3 702. Бойко пропустил чуть меньше – 2087 голосований. У других лидеров значительно лучшие показатели. Ответственно к голосованиям относились Бурбак (лишь 7% пропущенных голосований) и Березюк (6% пропущенных голосований).

Относительно юридической корректности законопроектов, то здесь антилидером является Бойко. 80% проектов законов руководителя "Оппозиционного блока" получили негативную оценку Главного научно-экспертного управления ВРУ.

"Среди лидеров фракций наиболее реалистичные к выполнению законопроекты у Грынива, наименее – у Тимошенко. Согласно данным Министерства финансов, 76% проектов законов лидера БПП есть такими, которые реально воплотить. Противоположная ситуация у лидера "Батькивщины". Половину зарегистрированных проектов законов Тимошенко невозможно реализовать. Из 66 проектов законов нереальными к исполнению являются 32", – отметили в КИУ.

Напомним, в 2016 году все пленарные заседания Верховной Рады посетили лишь 13 из 406 народных депутатов, а двое за год вообще не появились на работе.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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