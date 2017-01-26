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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Киеве профессор "продавал" сессию за 400 долларов. Студенты обратились в прокуратуру
время публикации: 17:46
последнее обновление: 17:54
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Правоохранительные органы Киева задержали "на горячем" при получении неправомерной выгоды от студентов профессора одного из столичных университетов

Правоохранительные органы Киева задержали "на горячем" при получении неправомерной выгоды от студентов профессора одного из столичных университетов.

"Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятку в размере 400 долларов за сдачу экзаменов и зачета", - сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в четверг, 26 января 2017 года.

В ведомстве проинформировали, что преподавателя задержали на рабочем месте после получения указанной суммы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

По данному факту открыто уголовное дело по части 4 статьи 368-3 УК Украины.

При этом в столичной прокуратуре не сообщили названия вуза и имени профессора.

Согласно календарным учебным планам, в высших учебных заведениях сейчас длится зимняя сессия.

Как утверждают социологи, коррупцию в вузах украинцы считают самой главной проблемой высшей школы.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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