В Киеве профессор "продавал" сессию за 400 долларов. Студенты обратились в прокуратуру

Правоохранительные органы Киева задержали "на горячем" при получении неправомерной выгоды от студентов профессора одного из столичных университетов.
"Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятку в размере 400 долларов за сдачу экзаменов и зачета", - сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в четверг, 26 января 2017 года.
В ведомстве проинформировали, что преподавателя задержали на рабочем месте после получения указанной суммы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
По данному факту открыто уголовное дело по части 4 статьи 368-3 УК Украины.
При этом в столичной прокуратуре не сообщили названия вуза и имени профессора.
Согласно календарным учебным планам, в высших учебных заведениях сейчас длится зимняя сессия.
Как утверждают социологи, коррупцию в вузах украинцы считают самой главной проблемой высшей школы.
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