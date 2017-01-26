Украинка получила "Премию Салема-2016" за решение упаковки шаров в евклидовом пространстве

Украинская ученый Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016" – престижную математическую премию, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема, прежде всего в теории рядов Фурье.

Комиссия присудила премию Вязовский за ее открытия мирового уровня – по плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм, сообщили на Правительственном портале.

Так, в 2016 году математик решила задачу, над решением которой ученые трудились несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве – в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

"Я работала с теорией чисел. Речь шла об особых значения функций. Я интенсивно работала со своим научным руководителем Доном Цагиром. Дон Цагир – математический гений, который в 13 лет закончил школу, в 16 – университет, а в 20 – получил степень Ph.D. Сейчас он является одним из директоров Института математики Общества имени Макса Планка в Бонне", - рассказала Марина изданию "The Ukrainians".

"Об упаковке шаров – на самом деле эту задачу легко понять, - у нас есть ящик, и нужно положить в него как можно больше шаров одинакового радиуса. Многое зависит от объема ящика", - пояснила она.

"Нам надо найти константу, зависимость между объемом коробки и количеством шаров, которые туда можно положить. Где-то в 50-х годах ученые осознали, что в больших размерностях эта задача связана с теорией информации, играет роль в теории кодирования, например. О практическом значении в целом мне трудно говорить, очевидного ответа не имею", - рассказала ученый.

Марина Вязовская закончила Киевский естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010-м защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

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