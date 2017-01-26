Порошенко обсудил с премьером Мальты вопросы безвиза и ассоциации с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете ЕС в первой половине 2017 года.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в четверг 26 января, лидеры обсудили шаги, необходимые для завершения стороной ЕС всех процедур для ввода безвизового режима для граждан Украины, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Лидеры обоих стран также обсудили шаги по активизации экономического сотрудничества, в частности, в отрасли сельского хозяйства и транспорта.

"Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС на полугодовую перспективу и скоординировали подходы к укреплению отношений между Киевом и Брюсселем. Во время разговора была высказана уверенность в том, что Украина и в дальнейшем будет оставаться среди ключевых приоритетов Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Муската за твердую позицию и решительную поддержку ЕС в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мускат пригласил Порошенко посетить Мальту с визитом в удобное время.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко, приветствуя 1 января начало председательства Мальты в Совете Европейского Союза, отметил: "Наши приоритеты - незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция".

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