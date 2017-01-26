Черныш возмущён "советским стилем" Жебривского и хочет платить пенсионерам в ОРДЛО украинские пенсии

Жители неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской области имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

Министр Черныш возмутился "советским стилем" Жебривского



По его словам, "вопрос возобновления пенсий обсуждается, в частности, в рамках Минского процесса".

"Ведь в соответствии с нормами международного и национального права, резолюции ПАСЕ, где Россия признана агрессором – нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию", - сказал он.

"Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий. Так всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд", - добавил Черныш.

По его словам в правительстве пока не могут найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии.

"Чтобы исследовать этот вопрос, в 2015 году в рамках Минских договоренностей на неподконтрольные территории приезжала немецко-французский миссия. Но они так и не нашли решения", - сказал он.

Напомним, с 1 декабря 2014 года украинская власть приостановила выплату пенсий гражданам на оккупированных боевиками территориях Донбасса. Как заявил тогда премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда направлять деньги.

И в ноябре 2014 года Высший админсуд Украины зарегистрировал первый иск проживающего в зоне АТО гражданина к президенту об отмене указа, согласно которому прекращены выплаты пенсий и социальных пособий на не контролируемых войсками АТО территориях.

Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно необходимо 30 млрд гривен. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если у нас сегодня на территории, которую временно оккупировали, проживает около 1 млн 200 тысяч пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 гривен, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это около 30 млрд гривен в год только на пенсионное обеспечение", - отметил он.

Министр Черныш возмутился "советским стилем" Жебривского



Министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что достаточно общается с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским.

"Мы с ним были вместе на открытии патрульной полиции в Краматорске (май 2016 года – ред.). Во время недавнего визита (12 января 2017 года – УП) в Донецкую область мы разговаривали с Павлом Ивановичем его кабинете, давали совместную пресс-конференцию", - сказал он.

"Но я не могу понять: если бы даже тех встреч не было, в чем проблема? Что это за советский стиль? Мы что, должны собирать все время "политбюро"? Есть рабочие моменты. Должны работать органы власти, а не персоналии. Персона должна задавать темп", - добавил он.

По его словам, "то, что мы работаем с местными администрациями, можно увидеть по документооборота".

"Кстати, это уже не первое недостоверное заявление (Жебривского – ред.). Когда уже звучало в нашу сторону, что мы скрыли программу (по восстановлению и развитию мира – ред.). Но я лично приезжал обсуждать эту государственную программу в Святогорск, среди приглашенных был глава администрации. Тогда приехал его первый заместитель, принимавший слово и выступал", - сказал он.

"Работу обладминистраций я оцениваю не по личным контактами кого с кем-то – а по уровню освоения бюджетных средств, по уровню понимания проблематики, по уровню сотрудничества с органами местного самоуправления", - сказал Черныш, добавив, что с 2,6 млрд гривен, которые были предусмотрены для Донетчины, за полгода использовано чуть более 100 миллионов гривен.

"Это 5%", - сказал Черныш.

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