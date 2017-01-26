ПАСЕ приняла декларацию Логвинского и осудила РФ за террористическую деятельность в Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила Россию за террористическую деятельность в Украине, приняв соответствующую декларацию.
Об этом в четверг 26 января на своей странице в соцсети Facebook написал вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.
"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", - отметил парламентарий.
При этом он сообщил, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы РФ использовали представителей криминалитета и бывших заключённых с оккупированных территорий с целью организации терактов и устранения политически неугодных лиц.
Напомним, 25 января ПАСЕ поддержала проект резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине". "Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "российская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятие "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!", - комментировал Логвинский.
Перед этим, 24 января, ПАСЕ поддержала резолюцию под названием "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", автором проекта которой является украинский депутат Владимир Арьев. Документ призывает российские власти освободить режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, арестованного по подозрению в "шпионаже", а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, обвиненных в "сепаратизме" из-за упоминания о незаконной аннексии Крыма.
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