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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Мобильным операторам запретили удалять данные времён Евромайдана
время публикации: 10:35
последнее обновление: 10:54
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Записи всех звонков и сообщений отечественные операторы по закону должны хранить три года. Правоохранители еще не успели расследовать все события Революции Достоинства, а срок хранения данных скоро закончится

Записи всех звонков и сообщений отечественные операторы по закону должны хранить три года. Правоохранители еще не успели расследовать все события Революции Достоинства, а срок хранения данных скоро закончится, передает НВ.

Печерский суд Киева запретил ряду телеком-операторов распоряжаться информацией, которая нужна для расследования преступлений времен Майдана. МТС Украина (Vodafone), lifecell, Укртелеком и его мобильная "дочка" – "ТриМоб" получили указания хранить все записи звонков и сообщений за период 18 января 2014 года – 16 марта 2014 года.

Действующее законодательство обязывает операторов хранить все записи о предоставленных телеком-услуги в течение трех лет. Поскольку срок исковой давности должен скоро закончиться, Генеральная прокуратура (ГПУ) обратилась в Печерский суд с просьбой запретить операторам уничтожать необходимые для расследования данные.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует преступления времен президента-беглеца Януковича по статье 255 Уголовного кодекса – "создание преступной организации". В постановлениях суда говорится, в частности, что определенное лицо совершило преступления "... с целью узурпации власти..., которые привели к массовым жертвам среди протестующих..." Поэтому у Генпрокуратуры возникла "обоснованная необходимость сохранения в первозданном виде информации" за указанный период, которая хранится на серверах и жестких дисках перечисленных операторов.

Таким образом, Департамент спецрасследований Генпрокуратуры сможет получить доступ ко всем входящим и исходящим звонкам и текстовым сообщениям, а также данные о места нахождения абонентских номеров в указанный период.

Опрошенные изданием телеком-операторы заверили, что выполнят решение Печерского суда и что это никак не скажется на их деятельности и обслуживании абонентов. "Продолжается расследование Генпрокуратуры относительно расстрелов людей на Майдане. Сколько еще времени оно продлится, одному Богу известно. В ходе расследования следователи время от времени обращаются к операторам по предоставлению информации, датированной этим периодом. Мы с ними работаем", - рассказали в пресс-службе "МТС Украина", а также отметили, что упомянутое решение суда дает возможность продолжить хранение необходимых для расследования данных. Иначе операторы, согласно закону, должны были бы эти данные уничтожить.

"Укртелеком" и "ТриМоб", в соответствии с действующим законодательством, исполнят решение суда. Предоставление доступа к данным, в соответствии с решением суда, предусмотрено действующим законодательством и является обязанностью телеком-операторов. Это никоим образом не повлияет на предоставление услуг клиентам, поскольку речь идет о данных прошлых периодов, которые должны быть защищены от изменений и уничтожения", - прокомментировал решение суда Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома.

В lifecell не смогли прокомментировать, а в пресс-службе "Киевстара" сообщили, что подобных решений суда компания не получала.

Напомним, ранее Печерский районный суд разрешил заочное досудебное расследование по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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