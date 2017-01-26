Омелян считает, что Балчун забыл, что последние месяцы занимался музыкой, и передал НАБУ документы о коррупции в "Укрзализныце"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты правильные кадровые решения в отношении ПАО "Укрзализныця". Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Омелян передал НАБУ документы о коррупции в "Укрзализныце"



"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, о том, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю", – сказал Омелян.

"Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. Будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", – отметил он.

Министр в очередной раз назвал главу правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна низкоквалифицированным специалистом.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", – сказал Омелян.

Между тем, еще в апреле 2016 года, когда стало известно, что номинационный комитет отобрал Балчуна на пот главы "Укрзализныци", Омелян позитивно высказывался о нем, отмечает агентство.

"В железнодорожной сфере, по моему мнению, ключевым событием можно назвать отбор нового руководителя: считаю, это фантастический менеджер, он сделал огромные изменения в польских железных дорогах, был идеологом этих изменений. Я надеюсь, что его опыт в Украине будет не менее успешным", – говорил он тогда.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном.

"Распри оставляйте дома", – сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

Омелян и Балчун обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания правительства.

Министр инфраструктуры обвиняет руководство "Укрзализныци" в коррупционной деятельности.

Омелян передал НАБУ документы о коррупции в "Укрзализныце"



Документы с информацией о коррупции в ПАО "Укрзализныця" есть у правоохранительных органов. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - отметил он.

По словам Омеляна, Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы в отношении возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы так же передаем оперативно в правоохранительные органы", - сказал он.

"У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", - отметил министр.

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