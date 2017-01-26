Помощника "радикала" Кириченко задержали по подозрению в вымогательстве. Ему "светит" 8 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией Украины задержала помощника одного из народных депутатов Радикальной партии Олега Ляшко по факту систематического завладения путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тысяч грн.
"Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тысяч грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тысяч грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет", - сообщила в четверг, 26 января 2017 года, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в содеянном уголовном правонарушении.
Несколько позже в СМИ появилось уточнение, что речь идет об Алексее Бевзюке, помощнике-консультанте "радикала" Алексея Кириченко (члена парламентского комитета по здравоохранению).
Напомним, в начале января за вымогательство и получение взятки в размере 140 тысяч грн "на горячем" был пойман помощник народного депутата из фракции "Народный фронт" Юрия Савчука. Имя задержанного - Петр Яремчук.
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