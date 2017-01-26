Порошенко подписал закон о допуске иностранных подразделений на военные учения в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

"26.01.2017 - возвращен с подписью от президента", - говорится на странице соответствующего законопроекта (№5636) на официальном сайте Верховной Рады.

Данный закон разрабатывался аппаратом президента и был определен главой государства как приоритетный. 12 января документ был подан на рассмотрение парламента.

Как сообщалось, 19 января Верховная Рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях, "за" проголосовали 236 народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот документ 20 января.

Внесенный президентом Украины законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017 года подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".

В частности, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тысяч военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в январе-декабре 2017 года, будут участвовать до 13 тысяч военнослужащих, из них 10 тысяч - от ВСУ, 1,5 тысяч от ВС США и 1,5 тысяч - от вооруженных сил других стран-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира".

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле-сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

Всего в учениях, которые пройдут в акватории Черного моря и на прилегающих полигонах и военных аэродромах в июле-сентябре, будут участвовать до 3,5 тысяч военнослужащих, из них до 1 тысяч от ВСУ, столько же - от ВС США и еще 1,5 тысяч - от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне-ноябре 2017 года сроком до 25 суток до 2 тысяч военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов. Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в июне-ноябре, будут участвовать до 3,5 тысяч военнослужащих, из них до 1,5 тысяч от ВСУ, 1 тысяч - от ВС США и еще столько же – от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".

В приложении к законопроекту также содержится перечень 16 учений за пределами Украины, в которых планируется участие ВСУ в 2017 году. Учения запланированы в Словакии, Польше, Литве, Дании, Великобритании и Иордании, по два учения - в Болгарии, Германии и Грузии, три учения в Румынии; помимо этого, одно из многонациональных учений ("Сэйбер Гардиан-2017") пройдет на территории Румынии и Болгарии одновременно.

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