Днепровский меткомбинат декоммунизировали: из названия убрали имя Дзержинского

ПАО "Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского" (Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк), официально переименован - из названия предприятия исключили имя одного из основателей Всероссийской чрезвычайной комиссия (ВЧК), организатора "красного террора" в Советской России и в захваченных Красной Армией странах - Феликса Дзержинского.

"26 января 2017 года, согласно ранее принятому решению на внеочередном общем собрании акционеров, произведена государственная регистрация устава Публичного акционерного общества "Днепровский металлургический комбинат" в новой редакции", - сообщается в официальной информации предприятия.

Как сообщалось, акционеры ПАО "ДМК им. Дзержинского" на своем собрании 15 декабря 2016 года исключили из названия предприятия имя Феликса Дзержинского - в рамках соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Кроме того, ранее сообщалось, что 19 мая 2016 года Верховная Рада 249 голосами приняла постановление №4085, которым переименовала город Днепродзержинск Днепропетровской области в Каменское.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Напомним, 21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине.

По состоянию на конец декабря 2016 года Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов в ходе декоммунизации. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320, установленных в честь Ленина.

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