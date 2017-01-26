ГПУ: экспертиза в деле убийства Нигояна, Жизневского и Сеныка даёт повод подозревать силовиков

В расследовании убийства активистов Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.

Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире канала "112 Украина".

"Они, можно сказать, не раскрыты на сегодняшний день. И это действительно является большим минусом. Но это не значит, что в них не проводилась работа в течении этих лет" –сказал Горбатюк.

"Были сложности с тем, какие затормозили расследования. То, что предварительная экспертиза, которая проводилась, как известно, в течение месяца, что расследование осуществлялось представителями прежней власти. Была экспертиза, что выстрелы в этих трех лиц, Жизневского, Нигояна, Сеника, якобы были совершены (с расстояния, - ред.) до трех метров. Версии выдвигались только, что это какой-то переодетый провокатор или, возможно, среди своих", – сказал он.

"Мы засомневались в этих выводах, назначили новую экспертизу, которая показывает, что выстрел мог быть осуществлен с большего расстояния. В круг подозреваемых попали уже и работники правоохранительных органов. Мы уже установили подразделения, которые там были. Вопрос идет к сужению круга подозреваемых", – уверяет Горбатюк.

"Несмотря на отсутствие подозрения, работа продолжается", – добавил он.

Горбатюк сообщил, что по делам преступлений против Евромайдана в суд направлено более 220 обвинительных актов и сегодня по 35 таковых вынесены приговоры.

Ранее Горбатюк рассказал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.

Также Горбатюк заявил о том, что экспертизой установлено, что Нигояна, Сеника и Жизневского убили с расстояния до 3-х метров, тогда как правоохранители стояли не менее чем в 30 м от активистов майдана. "Это свидетельствует, что их убили или провокаторы, или переодетые правоохранители", - сказал он.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Янукович лично принял решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Также там отметили, что на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено более 270 лиц, подозреваемых в совершении преступлений против активистов Революции Достоинства.

Напомним, во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко, Генеральная прокуратура, СБУ и МВД 17 – 20 ноября проведут серию брифингов, на которых будут обнародованы результаты расследования преступлений против участников Революции Достоинства.

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