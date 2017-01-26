ГПУ: экспертиза в деле убийства Нигояна, Жизневского и Сеныка даёт повод подозревать силовиков

В расследовании убийства активистов Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.
Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире канала "112 Украина".
"Они, можно сказать, не раскрыты на сегодняшний день. И это действительно является большим минусом. Но это не значит, что в них не проводилась работа в течении этих лет" –сказал Горбатюк.
"Были сложности с тем, какие затормозили расследования. То, что предварительная экспертиза, которая проводилась, как известно, в течение месяца, что расследование осуществлялось представителями прежней власти. Была экспертиза, что выстрелы в этих трех лиц, Жизневского, Нигояна, Сеника, якобы были совершены (с расстояния, - ред.) до трех метров. Версии выдвигались только, что это какой-то переодетый провокатор или, возможно, среди своих", – сказал он.
"Мы засомневались в этих выводах, назначили новую экспертизу, которая показывает, что выстрел мог быть осуществлен с большего расстояния. В круг подозреваемых попали уже и работники правоохранительных органов. Мы уже установили подразделения, которые там были. Вопрос идет к сужению круга подозреваемых", – уверяет Горбатюк.
"Несмотря на отсутствие подозрения, работа продолжается", – добавил он.
Горбатюк сообщил, что по делам преступлений против Евромайдана в суд направлено более 220 обвинительных актов и сегодня по 35 таковых вынесены приговоры.
Ранее Горбатюк рассказал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.
Также Горбатюк заявил о том, что экспертизой установлено, что Нигояна, Сеника и Жизневского убили с расстояния до 3-х метров, тогда как правоохранители стояли не менее чем в 30 м от активистов майдана. "Это свидетельствует, что их убили или провокаторы, или переодетые правоохранители", - сказал он.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Янукович лично принял решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Также там отметили, что на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено более 270 лиц, подозреваемых в совершении преступлений против активистов Революции Достоинства.
Напомним, во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко, Генеральная прокуратура, СБУ и МВД 17 – 20 ноября проведут серию брифингов, на которых будут обнародованы результаты расследования преступлений против участников Революции Достоинства.
|
Cсылки по теме:
Генпрокуратура расследует эпизод "с винтовкой Пашинского" времён Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.
Избиение студентов на Майдане: суд оставил прокуроров, а Горбатюк объяснил потерпевшим причины медленного расследования
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.
В Сети появилось видео, на котором видно, как экс-"беркутовец" стреляет по активистам Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 9 ноября 2015 г.
Дела по преступлениям на Майдане "подходят к логическому завершению", уверяет Шокин
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2015 г.
В Сети опубликовали ранее неизвестные снимки расстрела Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 13 мая 2015 г.