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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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На Львовщине обвалилась шахта: один пострадавший
время публикации: 09:53
последнее обновление: 10:41
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В результате обвала породы на шахте "Межиричанская" ГП "Львовуголь" травмировался рабочий

В результате обвала породы на шахте "Межиричанская" ГП "Львовуголь" травмировался рабочий. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"25 января в 14:40 час. в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы в тяжелом состоянии госпитализирован крепежник шахты "Межиричанская" ГП "Львовуголь" (Сокальский район), 1978 года рождения, житель села Поздимир Сокальского района. Травмирование произошло в результате обрушения породы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние пострадавшего на 06:00 час. 26 января - стабильно тяжелое. Причины происшествия – выясняются.

Напомним, в декабре 2016 года произошел обвал на шахте "Центральная" в Донецкой области.

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