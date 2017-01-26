Лутковская призывает Минобразования изъять учебники, в которых есть ссылки на диагноз детей с особыми потребностями

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призывает Министерство образования изъять из оборота учебники, которые в своем названии содержат ссылки на диагноз детей с особыми образовательными потребностями. Об этом говорится в открытом обращении омбудсмена.

"В стране, в которой от центрального до местного уровня декларируются принципы равенства, инклюзии, уважения к разнообразию, обеспечения прав людей с инвалидностью, Министерство образования и науки издало учебники, содержащие устаревшую и унизительную терминологию по отношению к детям с особыми образовательными потребностями. Учебник, на обложке которого написано "для умственно отсталых детей", автоматически отделяет детей с особыми образовательными потребностями от своих сверстников, унижает честь и достоинство как ребенка, так и его родителей", - говорится в нем.

Лутковская надеется, что Минобразования изымет из обращения учебники, которые в своем названии содержат ссылки на диагноз ребенка с особыми образовательными потребностями.

"Жаль, что до сих пор медицинские диагнозы продолжают использоваться также в публичных дискуссиях для унижения своих оппонентов. К сожалению, в случае отдельных народных депутатов, эти высказывания имеют широкую ретрансляцию, что усиливает их негативные последствия", - добавила омбудсмен.

Она отметила, что дискриминационные высказывания могут вызвать сегрегацию лиц, живущих с синдромом Дауна, и распространение стереотипов относительно их невозможности полноценно жить в обществе.

"Особое значение имеет тот факт, что носителем такого высказывания стал представитель высшего законодательного органа государства, а значит, его мнение является авторитетным для избирателей", - подчеркнула Лутковская.

Омбудсмен считает, что обе ситуации произошли из-за пренебрежения должностными лицами министерства и депутатом Рады современными подходами к пониманию проблем людей с инвалидностью

По мнению Лутковской, в данном вопросе необходимо следовать основным принципам Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.

"Статья 8 Конвенции требует от государств-участников принимать эффективные и срочные меры с целью повышения образованности всего общества в вопросах инвалидности, укреплять уважение к их правам и достоинству; вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении инвалидов во всех сферах жизни", - добавила Лутковская.

Омбудсмен ждет официальный комментарий от министерства и должной реакции от депутата Рады.

Напомним, первыми на скандальные учебники обратили внимание пользователи соцсетей.

Ранее общественность также возмутил курс "Семейные ценности", который Минобразования предложило школам.

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