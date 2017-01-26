В Ужгороде и Житомире разоблачили крупных чиновников-коррупционеров

Первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 000 гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
За коррупцию задержали чиновника Житомирской ОГА и его посредника
"Посредник, определенный взяточником, сегодня (25 января - ред) задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - написал он.
"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - добавил Луценко.
Кроме того, правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая действовала в Ужгородском городском совете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Согласно информации, чиновники горсовета получали взятки за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, на основании постановления следователя-судьи сейчас продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - сказано в сообщении.
Как известно, указанная статья наказывается лишением свободы на срок 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
За коррупцию задержали чиновника Житомирской ОГА и его посредника
При получении взятки задержали руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Следователи установили, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья.
"Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также об отстранении руководителя управления от занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что в мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов мз 100 возможных, что на 2 балла больше по показателю в прошлом году. Об этом сообщает "Transparency International – Украина".
Улучшению позиции в мировом рейтинге СРІ содействовало продвижение антикоррупционной реформы, но отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не даеют Украине сделать мощный рывок и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для наций", отмечают эксперты организации.
|
Cсылки по теме:
Задержан глава "Объединенной горно-химической компании". Его связывают с Мартыненко и Жванией
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.
Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.
Министр юстиции обвинил НАПК в саботаже
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.
СБУ раскрыла схему хищений на Донецкой железной дороге
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Зампред НАПК назвал ошибкой проверку лекций Лещенко в вузе
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
Билецкий передал Матиосу первую часть данных о коррупции в Нацгвардии
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.