В Ужгороде и Житомире разоблачили крупных чиновников-коррупционеров

Первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 000 гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

За коррупцию задержали чиновника Житомирской ОГА и его посредника



"Посредник, определенный взяточником, сегодня (25 января - ред) задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - написал он.

"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - добавил Луценко.

Кроме того, правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая действовала в Ужгородском городском совете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Согласно информации, чиновники горсовета получали взятки за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, на основании постановления следователя-судьи сейчас продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - сказано в сообщении.

Как известно, указанная статья наказывается лишением свободы на срок 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

За коррупцию задержали чиновника Житомирской ОГА и его посредника



При получении взятки задержали руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Следователи установили, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья.

"Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также об отстранении руководителя управления от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что в мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов мз 100 возможных, что на 2 балла больше по показателю в прошлом году. Об этом сообщает "Transparency International – Украина".

Улучшению позиции в мировом рейтинге СРІ содействовало продвижение антикоррупционной реформы, но отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не даеют Украине сделать мощный рывок и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для наций", отмечают эксперты организации.

Cсылки по теме: