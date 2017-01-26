Президент объявил конкурс на 10 постов глав райгосадминистраций

Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие десяти вакантных должностей глав районных государственных администраций в шести областях страны: по три в Киевской и Луганской и по одной в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение №10/2017-рп президент подписал в четверг, 26 января 2017 года.

Согласно распоряжению, объявлен конкурс на вакансии глав Липовецкой райгосадминистрации Винницкой области, Славянской райгосадминистрации Донецкой области, Рогатинской райгосадминистрации Ивано-Франковской области и Жидачевской райгосадминистрации Львовской области.

В Киевской области объявлен конкурс на вакансии глав Вышгородской, Таращанской и Фастовской райгосадминистраций, в Луганской - Марковской, Меловской и Попаснянской райгосадминистраций.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Перед этим в связи с уходом команды Михеила Саакашвили в оппозицию масштабная смена глав РГА началась на Одесщине.

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