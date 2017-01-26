ГПУ вызывает на допрос Клименко

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на 30 января и 3 февраля.

Об этом говорится в повестках, обнародованных на официальном сайте ведомства.

В частности, экс-министра вызывают на допрос в качестве подозреваемого во второй следственный отдел Главной военной прокуратуры на 10 часов 30 января для ряда следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Кроме того, Клименко вызывают на допрос и 3 февраля в 10 часов для проведения следственных действий.

Как сообщалось, Клименко инкриминируют участие в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.

По данным СБУ, бывший глава переформатированного впоследствии "Минздоха" скрывается в Москве.

Cсылки по теме: