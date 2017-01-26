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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова
время публикации: 11:16
последнее обновление: 12:40
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В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова
В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова
В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова

"Власти" аннексированного Россией Крыма задержали 26 января адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сам юрист сообщил во время видеотрансляции в Facebook, передает Радио Свобода.

"Только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы, – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву", – сообщил Курбединов.

На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".

Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".

После этого трансляция перерывается.

Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк информирует, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.

По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".

Также обыск проводят у Курбединова дома. "Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идет обыск, вызвали скорую помощь", – пишет Наумлюк.

Утром 26 января в Бахчисарае представители Федеральной службы безопасности РФ пришли с обыском домой к Сейрану Салиеву, и именно к нему ехал адвокат Эмиль Курбединов.

По сообщению Курбединова, Салиев – это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом".

"Его мама - Зодие Салиева– ветеран национального движения", – добавил адвокат.

Курбединов написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ (адвоката) Николая Полозова".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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