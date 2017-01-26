Доброволец "Донбасса" рассказал об успехах работы партизан и блокаде торговли с ОРДЛО

Боец батальона "Донбасс" Михаил Гергелюк с позывным "Катана" рассказал об эффективности партизанской войны и объяснил, почему необходимо блокировать торговлю с боевиками. Об этом пишет Остров.

Гергелюк ушел на войну за независимость добровольцем в 2014 году. Затем мобилизовался, а потом снова вернулся на фронт добровольцем. Теперь "Катана" вместе с побратимами восстановили статус батальона "Донбасс" как добровольческого подразделения. Они находятся на передовой, как и в начале войны - в качестве партизан. А помогают им, как всегда, волонтеры.

"Мы, ветераны батальона "Донбасс", вместе с ребятами из "Айдара" и других подразделений, инициировали создание Штаба по блокаде торговли так называемыми "ЛНР", "ДНР", - рассказывает Гергелюк. - Мы поставили ультиматум: если не начнется обмен пленными - мы готовы блокировать автомобильные и железнодорожные пути. И эта блокада может принести впечатляющие успехи, поскольку таким образом мы давим на определенные слои населения".

По его словам, сейчас Украина полностью снабжает террористов, а из-за блокады здесь начнутся проблемы с местным населением: "Тогда не возникнет глобальной проблемы в подразделениях бандформирований "ДНР", "ЛНР". У них возникнет другая проблема: люди начнут выражать свое недовольство. И это может перерасти в бунты. И как только это начнется, скорее всего, с таким результатом отпустят наших пленных".

По мнению "Катаны", если продолжить блокаду - и не только по товарообороту, но и заблокировать энергоснабжение, другие стратегические коммуникации - люди достаточно быстро почувствуют, что Донбасс - это Украина. "Люди просто поймут, что банды, которые пришли, строят из себя больших царьков - ничего не стоят. И они могут просто погнать вон", - уверен боец.

Гергелюк считает, что именно добровольческие, партизанские подразделения имеют наибольшую эффективность в гибридной войне. "Я не боюсь того, что могут наступить последствия, так как это боевые действия, это война. Я знаю, что мне нужно выполнять эту работу. Нужно воевать ради того, чтобы потом жить лучше. Чтобы жили все украинцы лучше. Чтобы наше будущее наступило гораздо быстрее и оно было к нам ближе", - говорит он.

По словам "Катаны", пока что украинские бойцы возвращаются назад к советским стандартам, которые уже давно устарели. "Мы не идем вперед, нет прогресса. Научились на определенном этапе воевать, научились выживать. Но до конца быть профессионалами не научились. Как говорит японский выражение, "лучше быть самураем в саду цветущих сакур, чем садовником на войне". Так вот, к сожалению, еще нет профессиональных военных в таком количестве, такого оснащения и уровня подготовки, чтобы мы могли ускорить победу. Чтобы мы ее взяли славно, быстро и за короткий срок", - говорит он.

Боец считает, что низкий уровень профессионализма и подготовки офицеров мешает украинцам побеждать, как во время летней кампании 2014 года. "Именно офицеров, начиная от капитана и заканчивая генералом. Именно здесь засела проблема, - уверен он. - Потому что бойцы уже научились превращаться из "садоводов" в "самураев". А вот командование - не хочет перевоспитываться, не хочет смотреть на проблематику войны под другим углом. Офицеры смотрят на все еще по старым советским стандартам, что приводит к печальным последствиям".

"С точки зрения офицера и добровольца, мне команда на огонь не нужна. Потому что я пришел на войну воевать, защищать свою Родину. И мне не нужна, как патриоту Украины, команда или разрешение на защиту своей страны. С точки зрения военнослужащих Вооруженных сил, то меня ситуация с запретом огня в ответ удивляет. Потому что президент Украины Петр Порошенко при первых Минских договоренностях сделал заявление, что любой военнослужащий, если атакован террористами, имеет полное право открыть ответный огонь. А еще есть устав. И в уставе сказано, что при прямом нападении со стороны врага часовой может открыть огонь без предупреждения. Поэтому не нужно ни у кого спрашивать, делать запросов... разрешение на это не требуется", - отмечает Гергелюк.

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