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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Запорожье ликвидировали канал шифрованной связи террористов с российскими кураторами, - СБУ
время публикации: 21:08
последнее обновление: 21:08
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В Запорожье ликвидировали канал шифрованной связи террористов с российскими кураторами, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли в Запорожье работу нелегального международного канала связи.

Об этом в четверг 26 января сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра, используя специальное телекоммуникационное оборудование, организовал маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.

Оперативники СБ Украины обнаружили в трех арендованных злоумышленником квартирах специализированное телекоммуникационное оборудование для нелегального предоставления услуг международной IP-телефонии.

По информации спецслужбы, закрытыми каналам связи пользовались боевики незаконных вооруженных формирований "Д/ЛНР" для переговоров с российскими кураторами.

Во время обысков правоохранители изъяли три программно-аппаратные комплекса для незаконной маршрутизации трафика, шесть компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением, объединенных в сеть для шифрования информации, а также более семисот стартовых пакетов операторов мобильной связи.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем).

Напомним, в мае 2016 года в Запорожье правоохранители заблокировали работу телекоммуникационного оборудования, которое использовалось российскими спецслужбами для координации действий боевиков террористических организаций "Д/ЛНР".

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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