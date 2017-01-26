В Запорожье ликвидировали канал шифрованной связи террористов с российскими кураторами, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли в Запорожье работу нелегального международного канала связи.
Об этом в четверг 26 января сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что житель областного центра, используя специальное телекоммуникационное оборудование, организовал маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.
Оперативники СБ Украины обнаружили в трех арендованных злоумышленником квартирах специализированное телекоммуникационное оборудование для нелегального предоставления услуг международной IP-телефонии.
По информации спецслужбы, закрытыми каналам связи пользовались боевики незаконных вооруженных формирований "Д/ЛНР" для переговоров с российскими кураторами.
Во время обысков правоохранители изъяли три программно-аппаратные комплекса для незаконной маршрутизации трафика, шесть компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением, объединенных в сеть для шифрования информации, а также более семисот стартовых пакетов операторов мобильной связи.
По данному факту открыли уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем).
Напомним, в мае 2016 года в Запорожье правоохранители заблокировали работу телекоммуникационного оборудования, которое использовалось российскими спецслужбами для координации действий боевиков террористических организаций "Д/ЛНР".
|
Cсылки по теме:
На Донбассе ликвидировали международный канал связи террористов
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.
"Интертелеком": более миллиона абонентов остались без связи. СБУ объяснила причину обысков
// NEWSru.ua // Украина // 12 ноября 2016 г.
СБУ перекрыла несанкционированный канал связи с оккупированным Крымом
// NEWSru.ua // Украина // 11 ноября 2016 г.
СБУ перекрыла канал поставки оружия для диверсионных групп оккупантов
// NEWSru.ua // Украина // 18 октября 2016 г.
СБУ оборвала канал связи террористов с российскими кураторами
// NEWSru.ua // Украина // 4 мая 2016 г.
СБУ в Полтаве перекрыла ещё один канал связи боевиков c российскими кураторами
// NEWSru.ua // Украина // 18 сентября 2015 г.
СБУ перекрыла канал связи между российскими спецслужбами и боевиками
// NEWSru.ua // Украина // 11 сентября 2015 г.