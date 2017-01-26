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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Жебривский призвал ОБСЕ разместить вооружённую миссию в Новгородском
время публикации: 07:25
последнее обновление: 07:38
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призывает ОБСЕ, во избежание опасного химического загрязнения территории, поставить свою вооруженную миссию в районе фенольного завода в Новгородском. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очень хорошо, что господин Хуг наконец обратил внимание на ситуацию с фенольным заводом в Новгородском... Призываю ОБСЕ, чтобы она, понимая всю критичность ситуации, развернула в этом районе свою вооруженную миссию. И показать, что вооруженная миссия ОБСЕ может остановить обстрелы на таком критическом участке фронта", - написал руководитель области.

"Мы неоднократно отправляли информацию об этой угрозе и на минскую, и на нормандскую переговорные группы. Постоянно даем заявки на Совместный координационный центр по контролю и координации, чтобы были прекращены обстрелы и чтобы мы могли устранить повреждения на хранилище химических отходов", - отметил Жебривский.

Напомним, 22 января первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что Донецкая область оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которого находится в Новгородском в непосредственной близости к линии разграничения.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородском зажато между позициями сторон всего в 400 метрах друг от друга", - подчеркнул Хуг.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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