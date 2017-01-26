Пограничники объяснили, почему украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь

Граждан Украины с внутренними паспортами нового образца – ID-картами – по-прежнему не пускают в Республику Беларусь. Эту информацию 25 января подтвердил помощник начальника Черниговского пограничного отряда – начальник пресс-службы Александр Дудко, сообщает Укринформ.
"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу", – пояснил Дудко.
По его словам, белорусы не пускают украинцев с ID-картами независимо от того, есть у них оборудования для считывания информации с таких документов или нет – они просто выполняют существующие договорные обязательства.
"Этот вопрос вообще-то не к пограничникам, а в соответствующие консульские службы министерств иностранных дел обеих стран", – отметил Дудко.
Кабинет министров Украины ввел возможность оформления ID-паспортов для всех граждан с 1 ноября 2016 года.
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