Грицак и Гарбуз раскритиковали акцию по торговой блокаде с ОРДЛО. Говорят о рисках и последствиях

Глава СБУ Василий Грицак негативно расценивает действия народных депутатов, заблокировавших часть железной дороги в Луганской области, призывает их действовать законными методами.

"Что касается депутатов, которые сейчас находятся на линии столкновения. Есть такая статья – "блокирование транспортных коммуникаций". Насколько мне известно…, мне подсказали, что открыто уголовное производство (…) Не хочу обидеть названных вами депутатов, но как только кто-то начинает забывать какие-то имена, депутаты начинают демонстрировать некую активность", - прокомментировал Грицак в четверг 26 января в Киеве ситуацию с блокированием железной дороги в Луганской области, передает "Интерфакс-Украина".

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Он также подчеркнул, что депутаты должны действовать в установленном законом порядке, а если имеют желание воевать – могут отправиться в зону проведения АТО: "Я не знаю, что должны делать депутаты с непонятно какими "стволами", как мне сказали, на спине, на линии столкновения. Если они хотят повоевать, пусть идут в боевые подразделения. Если я хочу поехать в АТО – я беру свой автомат и еду в АТО, провожу какие-то ревизии, какие-то проверки… но, как по мне, это не то, чем должны заниматься народные депутаты Украины. Если хотят проверять – они должны это делать в установленном законом порядке, направлять депутатские обращения, запросы".

Кроме главы СБУ, акцию ветеранов АТО по блокированию торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, раскритиковал и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, протестующие в Луганской области заблокировали предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны, и акция угрожает энергетической безопасности всей страны.

"Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующие заблокировали порожние вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины", - написал Гарбуз на своей странице в соцсети Facebook в четверг 26 января.

Он отметил, что организаторам блокады официально было предложено выступить в качестве наблюдателей на всех ж/д пунктах пропуска грузов.

Глава ОГА сообщил о контролируемом перемещении грузов через пункты въезда-выезда на железнодорожных путях вдоль линии столкновения в Донецкой и Луганской областях и в ОРДЛО. Соблюдение требований законодательства обеспечивают правоохранительные органы.

"Теперь они должны дать правовую оценку действиям протестующих", - резюмировал Гарбуз.

Как сообщалось, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сейчас заблокирован один участок железной дороги Луганск -Лисичанск - Попасная возле отрезка Горное - Золотое.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура.

Затем прокуратура открыла производство по факту блокирования дороги в Луганской области. Пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыковазаявила, что на 41-м километре перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч 1 ст. 279 Уголовного кодекса, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3-х лет", - сообщили в прокуратуре.

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