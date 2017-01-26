Курировать перемещение товаров в/из ОРДЛО будет ГФС, – Грицак

Государственная фискальная служба (ГФС) станет основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

Об этом в четверг 26 января сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"В начале июня 2015 года было проведено совещание на территории АТО, в котором принимали участие фискальная служба, воинская служба правопорядка, военная прокуратура, СБУ, милиция, и был подписан соответствующий приказ. Сейчас этот приказ отменен, принято новое решение, и курировать (опикуватиметься – укр.) перемещение товаров будет тот, кто должен этим заниматься - фискальная служба Украины", – сказал Грицак.

Он отметил, что СБУ в рамках своих полномочий будет заниматься вопросами противодействия коррупции со стороны тех должностных лиц, которые будут допускать нарушения, контролируя эти перевозки.

Грицак напомнил, что в свое время СБУ начинало работу, перекрывая каналы незаконной переправки через линию столкновения товаров народного потребления и промышленной группы, в том числе, и угля, но позднее инициировало создание межведомственной группы, чтобы убрать риски коррупции и сделать этот процесс прозрачным.

Глава СБУ высказал мнение о нецелесообразности полного запрета перемещения товаров в/из ОРДЛО.

"Есть действительно вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует – кто, в каком количестве, и в каких квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинской властью территорию. Без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Министерства энергетики", – сказал Грицак.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сейчас заблокирован один участок железной дороги Луганск -Лисичанск - Попасная возле отрезка Горное - Золотое.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура.

Затем прокуратура открыла производство по факту блокирования дороги в Луганской области. Пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыковазаявила, что на 41-м километре перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч 1 ст. 279 Уголовного кодекса, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3-х лет", - сообщили в прокуратуре.

Глава СБУ Василий Грицак негативно расценил действия народных депутатов, заблокировавших часть железной дороги в Луганской области, призывал их действовать законными методами.

Акцию ветеранов АТО по блокированию торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, раскритиковал и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его словам, протестующие в Луганской области заблокировали предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны, и акция угрожает энергетической безопасности всей страны.

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