Львовские чиновники уверяют, что мусор из города начали вывозить

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявляет о начале вывоза мусора из Львова. Об этом он заявил в четверг на встрече с активистами, передают "Украинские новости".
Эту встречу инициировали активисты, протестующие против намерения мэрии Львова создать сортировочно-прессовочные линии в черте города.
Синютка попросил активистов не перекрывать улицы и заверил их, что мусор из областного центра уже начали вывозить и до понедельника процесс должен быть завершен.
Львовская областная государственная администрация заявляет о готовности Борислава, Дрогобыча, Самбора, Червонограда и Николаева принимать твердые бытовые отходы из Львова с 26 января.
23 января мэра Львова Андрей Садовый предупредил премьера Гройсмана о вероятном новом обвале на Грибовичской свалке.
24 января премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решения по улучшению ситуации с Грибовичской свалкой. Он раскритиковал местных чиновников.
"Жители города Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - сказал Гройсман.
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