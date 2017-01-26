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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Львовские чиновники уверяют, что мусор из города начали вывозить
время публикации: 15:08
последнее обновление: 15:43
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Львовские чиновники уверяют, что мусор из города начали вывозить

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявляет о начале вывоза мусора из Львова. Об этом он заявил в четверг на встрече с активистами, передают "Украинские новости".

Эту встречу инициировали активисты, протестующие против намерения мэрии Львова создать сортировочно-прессовочные линии в черте города.

Синютка попросил активистов не перекрывать улицы и заверил их, что мусор из областного центра уже начали вывозить и до понедельника процесс должен быть завершен.

Львовская областная государственная администрация заявляет о готовности Борислава, Дрогобыча, Самбора, Червонограда и Николаева принимать твердые бытовые отходы из Львова с 26 января.

23 января мэра Львова Андрей Садовый предупредил премьера Гройсмана о вероятном новом обвале на Грибовичской свалке.

24 января премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решения по улучшению ситуации с Грибовичской свалкой. Он раскритиковал местных чиновников.

"Жители города Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - сказал Гройсман.

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