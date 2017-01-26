Фельдман предлагает перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим

Народный депутат Александр Фельдман (депутатская группа "Воля народа") зарегистрировал проект постановления "О переносе посольства Украины в Государстве Израиль в его столицу город Иерусалим". Об этом сообщается на сайте парламента.
"Начиная с 1950 года, город Иерусалим - столица Государства Израиль. Город Иерусалим является резиденцией президента Израиля, Кнессета (парламент) и Верховного суда, местом многочисленных министерств и учреждений социально-культурного назначения", - пояснил Фельдман.
По его словам, сейчас в Израиле именно выходцы из Украины составляют самую большую общину переселенцев и иностранных граждан - свыше 200 тысяч. Кроме того, отметил он, ежегодно Иерусалим посещают тысячи туристов и паломников.
"И сегодня как никогда мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимопомощи. Для этого нужны реальные шаги, символизирующие поддержку базовых ценностей наших народов. Одним из них должен стать перенос Посольства Украины в Государстве Израиль в ее столицу город Иерусалим", - резюмировал Фельдман.
Сейчас посольство Украины в Израиле находится в Тель-Авиве.
Напомним, незадолго до инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о намерении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
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