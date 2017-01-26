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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Фельдман предлагает перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим

время публикации: 11:51
последнее обновление: 12:12
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Народный депутат Александр Фельдман (депутатская группа "Воля народа") зарегистрировал проект постановления "О переносе посольства Украины в Государстве Израиль в ее столицу город Иерусалим"

Народный депутат Александр Фельдман (депутатская группа "Воля народа") зарегистрировал проект постановления "О переносе посольства Украины в Государстве Израиль в его столицу город Иерусалим". Об этом сообщается на сайте парламента.

"Начиная с 1950 года, город Иерусалим - столица Государства Израиль. Город Иерусалим является резиденцией президента Израиля, Кнессета (парламент) и Верховного суда, местом многочисленных министерств и учреждений социально-культурного назначения", - пояснил Фельдман.

По его словам, сейчас в Израиле именно выходцы из Украины составляют самую большую общину переселенцев и иностранных граждан - свыше 200 тысяч. Кроме того, отметил он, ежегодно Иерусалим посещают тысячи туристов и паломников.

"И сегодня как никогда мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимопомощи. Для этого нужны реальные шаги, символизирующие поддержку базовых ценностей наших народов. Одним из них должен стать перенос Посольства Украины в Государстве Израиль в ее столицу город Иерусалим", - резюмировал Фельдман.

Сейчас посольство Украины в Израиле находится в Тель-Авиве.

Напомним, незадолго до инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о намерении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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