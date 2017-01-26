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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Судью по делу Штепы заподозревали в терроризме
время публикации: 17:45
последнее обновление: 17:57
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На заседании в Червонозаводского райсуде Харькова по делу в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы гособвинения заявило отвод председательствующему судье Виктору Ежову

На заседании в Червонозаводского райсуде Харькова по делу в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы гособвинение заявило отвод председательствующему судье Виктору Ежову.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Это связано с тем, что гособвинению стало известно об уголовном производстве в отношении Ежова по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированному по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании судья Ежов заявил самоотвод", - сообщили в пресс-службе.

В суде объявлен перерыв. Ежов пошел писать заявление о самоотводе.

Напомним, 7 декабря 2016 года Червонозаводский райсуд Харькова продлил арест экс-мэра Славянска Нели Штепы до 3 февраля 2017 года. Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2016 года судей в деле Штепы заменили: вместо уволенного за неправомерные решения в отношении харьковских "евромайдановцев" председателя судейской коллегии Дениса Чудовского пришел переведенный из Донецкой области Виктор Ежов, а заболевшую Марину Миндареву заменила судья Светлана Салайчук. Из-за изменения состава коллегии судей было принято решение начать слушание дела Штепы заново.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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