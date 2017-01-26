Ещё один кандидат отказался от конкурса на должность главы Нацполиции

Руководитель областного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Учитывая резонанс, который вызвало мое решение снять свою кандидатуру с конкурса на Главу Национальной полиции, хочу кратко пояснить мотивацию своего поступка. Мотив простой: взвесив все за и против решил, что все-таки должен остаться на Черниговщине. Именно здесь я начинал свою правоохранительную карьеру, здесь прошел все её ступени, рос как профессионал, хорошо изучил особенности региона и присущие ему проблемы", - написал Алехин.

Он также отметил, что имеет четкое видение путей улучшения ситуации, и хотел бы продолжать эту работу именно вместе со своим коллективом.

"Думаю, что именно на своем нынешнем посту руководителя полиции Черниговской области я способен принести максимальную пользу обществу и региону", - добавил Алехин.

Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя НПУ ее первому заместителю Вадиму Трояну.

25 января Троян, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе.