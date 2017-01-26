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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Днипре из автомата расстреляли бизнесмена
время публикации: 12:01
последнее обновление: 12:30
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В Днипре из автомата расстреляли бизнесмена

Вечером 25 января в Днипре неизвестные лица на автомобиле ВАЗ выпустили более 30 пуль из автомата по машине местной охранной фирмы, после чего скрылись.

Как сообщила полиция Днепропетровской области, в результате нападения два охранника получили тяжкие телесные повреждения, а их клиент - частный предприниматель - погиб. Раненных доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние стабильно.

Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами одной из охранных фирм, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

По данному факту начато производство согласно ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Перестрелка произошла в районе проспекта Гагарина и улицы Лазаряна.

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.

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