В Днипре из автомата расстреляли бизнесмена

Вечером 25 января в Днипре неизвестные лица на автомобиле ВАЗ выпустили более 30 пуль из автомата по машине местной охранной фирмы, после чего скрылись.
Как сообщила полиция Днепропетровской области, в результате нападения два охранника получили тяжкие телесные повреждения, а их клиент - частный предприниматель - погиб. Раненных доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние стабильно.
Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами одной из охранных фирм, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.
По данному факту начато производство согласно ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Перестрелка произошла в районе проспекта Гагарина и улицы Лазаряна.
Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.
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