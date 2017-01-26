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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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ТКГ обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции
время публикации: 20:57
последнее обновление: 20:57
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ТКГ обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции.

Об этом в четверг 26 января на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам обсуждение состоялось в рамках "видеоконференции".

"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе", - написала она.

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.

В декабре 2016 года первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил Донецкую фильтровальную станцию и призвал стороны отвести вооружения вблизи этого объекта.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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