ТКГ обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции.
Об этом в четверг 26 января на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам обсуждение состоялось в рамках "видеоконференции".
"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе", - написала она.
Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.
В декабре 2016 года первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил Донецкую фильтровальную станцию и призвал стороны отвести вооружения вблизи этого объекта.
|
Cсылки по теме:
Скайп-конференцию по вопросам освобождения пленных перенесли - Олифер
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Процесс освобождения заложников попробуют разблокировать по скайпу, рассказала Геращенко
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.
Украинская сторона в Минске настаивает на демилитаризации Дебальцево и участка на юге Донецкой области
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Кучма: за бои на Светлодарской дуге ответственны представители ОРДЛО
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
На заседании контактной группы в Минске договорились об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря
// NEWSru.ua // Украина // 23 ноября 2016 г.