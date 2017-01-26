Госсекретарь Минэкологии задекларировал подарок в 30 тыс. долларов

Государственный секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Геннадий Дмитренко обнародовал электронную декларацию за 2016 год. Согласно документу, в прошлом году его зарплата на основном месте работы составила почти 200 тысяч гривен, пишет Украинская правда.

Напомним, что до назначения госсекретарем в декабре 2016-го он работал первым заместителем житомирского губернатора.

Кроме того, Дмитренко получил 882 тысячи дохода от продажи недвижимости, из них 631 тысяча задекларирована от имени сына госсекретаря.

Еще одним существенным источником дохода чиновника в 2016 году был подарок в иностранной валюте. Это – 30 тыс. долларов или, в пересчете на гривну, 816 тыс. грн. Согласно декларации, подарок он получил от Виктории Васильевны Шостак, однако никакой информации о ней найти не удалось.

Его жена Руслана Дмитренко, работающая в Государственной финансовой инспекции Украины (должность не указывается), заработала за год больше мужа – 312 тыс. грн.

Есть в собственности семьи госсекретаря и определенное количество дорогостоящей недвижимости, однако большинство из нее зарегистрировано на жену и сына Дмитрия. Так, самому Геннадию Дмитренко принадлежит земельный участок площадью 0,1 га на Житомирщине. Его жена владеет землей на 0,1 га в Житомирский области и квартирой в Киеве, площадь которой составляет 38 кв. м.

Еще одна квартира в столице, на 94 "квадрата", пребывает в совместной собственности жены и сына.

Вообще, младший Дмитренко оказывается наиболее обеспеченным в семье недвижимостью. На него записаны 4 земельных участка (три под Киевом и один на Житомирщине) и 1 жилой дом на 260 кв. м в столице.

На банковских счетах глава семьи держит лишь чуть более 8 тыс. долларов и 800 грн, а вот наличными у него на руках - целых 30 тыс. американских долларов. Еще 3 тыс. долларов есть на счету у сына Дмитрия, а вот жена Руслана, похоже, банкам не доверяет.

Как ни странно, автомобильного транспорта в собственности членов семьи Дмитренко не задекларировано, хотя госсекретарь и прописан на Житомирщине, а его жена имеет квартиру в Софиевской Борщаговке под Киевом. В Киеве есть жилье только у сына.

Как сообщалось, в декабре конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов.

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